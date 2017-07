Incendi: finita emergenza incendi in Capitanata

(ANSA) - FOGGIA, 26 LUG - Dopo diversi giorni di apprensione e di paure sembra finita l'emergenza incendi in Capitanata e in particolare sul Gargano. L'unico focolaio ancora acceso, che sta impegnando due squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia e uomini della protezione civile, oltre che ai forestali dei carabinieri, è quello delle Isole Tremiti. Si tratta di un incendio che era divampato inizialmente il 12 di luglio sull'isola di San Domino e che i vigili del fuoco hanno circoscritto e tenuto sotto controllo. Ma evidentemente c'era ancora qualche focolaio che ha tenuto accese le fiamme che ieri hanno ripreso vigore. I vigili del fuoco stanno operando già da diverse ore e si dicono convinti di poter spegnere gli ultimi fuochi entro il pomeriggio di oggi.Tutti gli incendi che hanno interessato parte del Gargano, e in modo particolare Carpino, Peschici e Vieste, dopo giorni di interventi via terra e con l'ausilio dei canadair, sono stati spenti e la situazione sta ritornando lentamente alla normalità.