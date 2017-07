Alluvione Sardegna: crollo nel Nuorese, 19 rinvii a giudizio

(ANSA) - NUORO, 26 LUG - Un nuovo processo si aprirà per il crollo del ponte sul Rio Sologo a Galtellì (Nuoro), durante l'alluvione Cleopatra che nel novembre 2013 provocò 19 morti in Sardegna. Il Gup del tribunale di Nuoro Tommaso Bellei ha rinviato a giudizio 19 persone, tra amministratori locali, tecnici, responsabili della Protezione civile e del Corpo Forestale, accusati a vario titolo di aver provocato il crollo del ponte. Il giudice ha accolto le richieste del Pm Giorgio Bocciarelli e chiesto il non luogo a procedere nei confronti del sindaco di Galtellì Giovanni Santo Porcu e del tecnico Mauro Pasolini. Accolte anche queste ultime due richieste da parte del Gup. Si tratta del terzo filone di inchiesta per l'alluvione Cleopatra nel Nuorese dove sono in corso altri due processi: il primo per la morte del poliziotto Luca Tanzi con il crollo del ponte di Oloè sulla provinciale Oliena-Dorgali e l'altro per la morte dell'anziana Maria Frigiolini a Torpé intrappolata in casa e travolta dall'esondazione della Diga Maccheronis.(ANSA).