(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Una bomba carta è stata lanciata ieri sera contro il muro di cinta di una struttura che ospita migranti a Rocca di Papa, vicino a Roma. Sul posto i carabinieri di Frascati che indagano sulla vicenda. Acquisite le registrazioni delle telecamere di zona. E ieri alcuni migranti della struttura si erano riversati in strada, bloccando la via dei Laghi, in seguito a una lite tra un siriano e un eritreo. Ora circa 70 migranti ospiti della struttura si sono radunati all'esterno del centro. Secondo quanto si è appreso, si trovano in un piazzale vicino all'ingresso. Sul posto le forze dell'ordine.