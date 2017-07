(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Gli incendi stanno devastando il paese. Vi sono nostri concittadini che appiccano il fuoco per ragioni forse diverse, interessi o strategie di ambienti criminali, follia e mettono in pericolo la vita delle persone distruggendo la bellezza del paese e posti di lavoro. Ringrazio i vigili del fuoco e la protezione civile e le forze ordine, i volontari che con sacrifici si impegnano in questa sterminata serie di incendi da fronteggiare. Vi è in Italia tanta gente che si impegna anche con sacrificio per contrastare quel che avviene, rifiutando l'atteggiamento di stare ad osservare o criticare". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio.