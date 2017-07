(ANSA) - ISTANBUL, 26 LUG - "Il passo indietro di Israele sull'impiego dei metal detector" nella Spianata delle Moschee a Gerusalemme, "che offende i musulmani, è giusto, ma non basta". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, intervenendo ad Ankara a un convegno sull'educazione superiore nel mondo islamico. "Se volete vivere in pace in questo mondo, dovete evitare politiche che attraggano la regione verso un cerchio di fuoco", ha aggiunto Erdogan, rivolgendosi al governo israeliano. (ANSA).