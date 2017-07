Johnny lo Zingaro: alla polizia 'Questa è mia ultima fuga'

(ANSA) - SIENA, 26 LUG - "Questa è la mia ultima fuga". Queste le uniche parole che Giuseppe Mastini, detto Johnny Lo Zingaro, avrebbe detto ai poliziotti che ieri lo hanno catturato in un'abitazione a Taverne d'Arbia (Siena). A riferirlo questa mattina in una conferenza stampa Alfredo Fabbrocini, direttore della seconda divisione del Servizio Centrale Operativo della Polizia. All'operazione hanno lavorato oltre 50 uomini del reparto Squadra Mobile della Polizia di Cuneo, Lucca e Siena e della Polizia Penitenziaria. Fabbrocini ha aperto la conferenza stampa con il ricordo dei colleghi vittime di Johnny lo Zingaro. In carcere oltre a Johnny lo Zingaro sono finite anche la sua compagna Giovanna Truzzi, anch'essa latitante, e la sorella di quest'ultima, Esterina, con l'accusa di favoreggiamento. Proprio la sorella aveva accolto e nascosto nella sua abitazione di Taverne d'Arbia da diversi giorni i due latitanti.