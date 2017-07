Fratello Diana, ci sono stati 4 tentativi di rubare la salma

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La tomba di Diana, nella tenuta di famiglia ad Althorp, ha subito quattro tentativi di profanazione da parte di fanatici che hanno tentato di rubare la salma. Lo rivela il fratello della principessa il conte Spencer in una lunga intervista a Radio 4 in occasione dei 20 anni dalla morte di Lady D. "Per fortuna siamo riusciti a bloccare tutti i tentativi di trafugare il suo cadavere. E' il posto più sicuro per lei", ha detto Charles parlando della casa di famiglia nel Northamptonshire. Il conte ha anche ricordato il giorno del funerale della sorella come "la più brutta mezzora della sua vita" e ha definito "crudele" la decisione di far camminare William e Harry, all'epoca due ragazzini, dietro la bara della madre nella processione ufficiale. Il conte di Spencer sostiene di aver provato ad imporsi sul cerimoniale ma di essersi sentito rispondere che era volontà dei principi compiere quel gesto. "Mi hanno raccontato una bugia", ha dichiarato Charles.