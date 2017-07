(ANSA) - BRUXELLES, 26 LUG - "Prendiamo nota della sentenza della Corte Ue e salutiamo il fatto che il regolamento di Dublino valga in tutte le situazioni, anche in una crisi straordinaria. Tuttavia il regolamento ha importanti carenze. Il sistema non è stato disegnato per situazioni eccezionali, per questo la Commissione Ue propone un loro completo cambiamento, per affrontare tali circostanze nel futuro". Così il commissario Ue alla Migrazione Dimitris Avramopoulos. A giugno il ritmo delle 'relocation' dei migranti nell'Ue ha raggiunto livelli record con mille trasferimenti dall'Italia e oltre duemila dalla Grecia, ha spiegato. Secondo i dati, i ricollocamenti effettuati ad oggi, sono in totale 24.676, di questi 16,803 dalla Grecia e 7.873 dall'Italia.