(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "La casta del Pd si tiene la pensione privilegiata". Così il M5s Luigi Di Maio che ha presentato in Aula l'emendamento per applicare la legge Fornero a tutti i parlamentari della Repubblica. "Qui in Aula sta succedendo di tutto. Il Pd fa finta di essere come noi, ma in realtà è sempre la solita casta. Il Pd ha votato contro per tenersi il privilegio: vogliono che venga applicata dopo le elezioni. A loro no".