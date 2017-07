Alfano, 'politica estera veloce per stare passo con leader'

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La parola chiave è: "Iniziativa". "La storia recente "ha dato l'impressione che i tweet abbiano cambiato la percezione" della politica estera nel mondo. Oggi deve essere "veloce, se vuole stare al passo con le nuove leadership" che si contendono "lo spazio di influenza": lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, intervenendo alla Farnesina per la Conferenza degli ambasciatori. La sicurezza e la crescita, secondo Alfano, hanno rappresentato "la missione dei padri fondatori" d'Europa. Questa missione "si rinnova in un contesto politico complesso", dove l'Italia "vuole giocare una partita da protagonista", che "giocheremo tutti indossando la maglia azzurra della nazionale, avendo al cuore il tricolore che rappresenta tutti noi". Alfano ha ricordato di essere il 37/mo ministro degli Esteri, "ma la politica estera italiana "non è cambiata 37 volte", ma "ha rappresentato uno dei momenti topici" della storia del Paese "che ci sia stata una linea di continuità di politica estera".