(ANSA-AP) - TIRANA, 26 LUG - Allarme incendi in Albania. Il ministero dell'Interno di Tirana ha reso che 130 vigili del fuoco sono attualmente impegnati a domare 18 roghi in diverse parti del Paese. Il portavoce del ministero Ardian Bita ha precisato che gli incendi, che si sono sviluppati in particolare in cinque distretti centrali e occidentali, hanno distrutto 15 ettari di pascoli, vigneti e decine di ulivi. Dalla fine di giugno sono impegnati sul campo per l'emergenza sia del personale dei vigili del fuoco che militari. Fino ad oggi non si è registrata alcuna vittima, mentre diversi piromani sono stati arrestati.