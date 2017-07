(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Continuiamo a lavorare per il rispetto soprattutto dell'aspetto sanitario e per la tutela del servizio per tutti i nostri cittadini". Lo ha detto l'assessore alle Infrastrutture del Lazio Fabio Refrigeri lasciando il vertice all'autorità di bacino. A chi gli sottolinea che al blocco dell'acqua a Roma (il razionamento) mancherebbero solo 48 ore e chi chiede quando arriverà una soluzione, il rappresentante della Regione Lazio risponde: "A breve".