Pena morte: torna boia in Ohio, prima volta in 3 anni

(ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - Il boia colpisce in Ohio per la prima volta in tre anni e mezzo. Con un'iniezione letale è stata eseguita la condanna a morte di Ronald Phillips. La pena capitale fu comminata nel 1993 per lo stupro e l'uccisione di Sheila Marie Evans, figlia di 3 anni dell'allora sua fidanzata. Le ultime parole di Phillips sono state di scuse: "Non meritava quello che le ho fatto". In Ohio le esecuzioni erano sospese dal 2014, quando fu sperimentato un nuovo mix di droghe che provocò un'agonia di 26 minuti di un condannato.