(ANSA-AP) - ATENE, 26 LUG - Uno sciopero di due giorni del personale del ministero della cultura che protesta contro le carenze di organico causerà la chiusura dell'Acropoli e di altri antichi siti e musei ad Atene il prossimo fine settimana, al picco della stagione turistica. Lo sciopero non riguarderà però il Museo dell'Acropoli, all' esterno dell'antica cittadella, hanno tenuto a precisare fonti della struttura. Il sindacato dei lavoratori del ministero ha affermato oggi di volere che il governo onori l'impegno di assumere circa 230 archeologi e guardie, in sostituzione di dipendenti che negli ultimi anni sono andati in pensione. In base ai termini del piano di salvataggio internazionale della Grecia, solo un numero limitato dei dipendenti statali che vanno in pensione può essere sostituito con nuove assunzioni.