Algeria: migliaia donne lanciano la 'rivolta del bikini'

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - 'Operazione bikini'. E' la singolare iniziativa ideata su Fb da una donna algerina - che nelle ultime settimane sta raggruppando migliaia di sostenitrici - che rivendica il diritto a portare il costume a due pezzi sulle spiagge. Sebbene l'Algeria, paese musulmano, non vieti formalmente il bikini, in molti non lo apprezzano. Stando a quanto scrive il sito Bfmtv, l'ideatrice del gruppo è una giovane di 27 anni della città costiera di Annaba, che ha scelto lo pseudonimo di Sara. L'iniziativa lanciata per educare alla tolleranza è nata a fine giugno. La sera che festeggia la fine del Ramadan Sara si era recata in spiaggia insieme ai suoi familiari, ma essendo l'unica donna della comitiva aveva deciso che non avrebbe indossato il costume a due pezzi. La svolta è avvenuta una volta rientrata a casa sua quando ha deciso di lanciare la sua rivoluzione a due pezzi, creando il gruppo su Facebook ed invitando le sue amiche a parteciparvi.