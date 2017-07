Migranti, Emma Bonino esorta a firma proposta legge popolare

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Emma Bonino, in Consiglio regionale a Torino per la campagna 'Ero straniero', esorta a firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare che punta all'abolizione della Bossi-Fini. "Inneschiamo una competizione virtuosa, impegnatevi - chiede - investire su accoglienza e l'integrazione è fondamentale. Finora sono state raccolte circa 30 mila firme, 600 a Torino. Diamoci da fare". "L'Italia - aggiunge il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, che ha ricevuto l'ex senatrice ed ex ministro a porte chiuse prima dell'incontro pubblico - non può ignorare il grido di chi fugge dalla guerra e dalla povertà". Un banchetto per la raccolta delle firme è stato installato nel cortile di Palazzo Lascaris, sede dell'Assemblea legislativa piemontese. Fra coloro che hanno sottoscritto la proposta, anche il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e il segretario del Pd piemontese, Davide Gariglio. Il Pd contribuirà inoltre raccogliendo le firme alla prossima Festa dell'Unità a Torino. (ANSA).