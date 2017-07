Schulz in Italia, vede Gentiloni a Roma e Minniti a Catania

(ANSA) - CATANIA, 26 LUG - Doppio impegno italiano domani per il candidato Spd alla cancelleria tedesca Martin Schulz. Di mattina avrà un colloquio a Roma con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sulla crisi migratoria. Nel primo pomeriggio sarà a Catania dove, accompagnato dal sindaco Enzo Bianco, salirà a bordo di un pattugliatore della guardia costiera, ormeggiato al porto, impegnata in operazioni di soccorso di migranti nel mare Mediterraneo. Successivamente, assieme al ministro dell'Interno, Marco Minniti, Schulz si recherà in un centro di accoglienza. Seguirà un incontro nel Municipio del capoluogo etneo. La visita si concluderà con una visita al cimitero monumentale ai migranti morti in mare.