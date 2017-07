McCain attacca Trump su divieto a transgender

(ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - Il senatore John McCain critica il presidente Donald Trump per il divieto dei transgender nelle forze armate. Rientrato in Senato per il voto sull'abolizione dell'Obamacare dopo che gli è stato diagnosticato un tumore al cervello, McCain attacca Trump: la sua dichiarazione sui transgender ''non è chiara. A chi ha i requisiti medici dovrebbe essere consentito di servire'' nelle forze armate.