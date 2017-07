Siccità: Vargiu, Cagliari maglia nera per reti colabrodo

(ANSA) - CAGLIARI, 26 LUG - Se nel Sud e nelle Isole le perdite idriche sono quasi al 40%, la rete idrica di Cagliari è un colabrodo con il 59,3% dell'acqua persa nelle reti, "la terza peggior performance italiana, dopo Campobasso e Potenza". Lo denuncia il deputato dei Riformatori Pierpaolo Vargiu, che ha rivolto un'interrogazione al ministro dell'Ambiente per chiedere le risorse economiche per interventi infrastrutturali. Ricordando i dati diffusi da Blue Book 2017 di Utilitalia, Vargiu sottolinea che "Cagliari è il comune capoluogo che presenta la maggior dispersione quotidiana d'acqua per chilometro di rete; 161,5 metri cubi. Non molto meglio va nel resto della Regione: anche Sassari, Iglesias e Tempio sono sopra i 100 metri cubi per Km di rete". "Se non vogliamo che il disastro idrico in Sardegna diventi una calamità perpetua - conclude Vargiu - serve urgentemente un Piano di investimenti nazionale che abbia l'indispensabile attenzione per la tragedia climatica e delle reti di distribuzione dell'Isola". (ANSA).