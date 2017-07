Milano, stazione Centrale invasa dai migranti: nuovo blitz della polizia

Alla fine sono state alcune decine, forse un centinaio, gli immigrati saliti a bordo dei furgoni della Polizia per essere portati in questura per accertamenti. Erano circa la metà delle persone controllate nell’operazione che ha visto coinvolti gli agenti della Polizia di Stato con l'aiuto, per quanto di loro competenza, di carabinieri e agenti di Polizia municipale, impegnati in una massiccia operazione di controllo alla Stazione Centrale di Milano che ha avuto presupposti e modalità ben diversi rispetto al blitz del 2 maggio scorso (fu impiegato anche un elicottero) che aveva provocato non poche polemiche tra Questura e Comune per una scarsa comunicazione lamentata dall’Amministrazione comunale, non avvertita per tempo.

Questo blitz, cominciato nel primo pomeriggio, disposto dal questore di Milano Marcello Cardona, d’intesa con il prefetto Luciana Lamorgese, era diretto «contro la criminalità diffusa" ed è stato preceduto da appostamenti, monitoraggi di coloro che sono soliti stazionare in Piazza Duca d’Aosta. Poi, gli agenti della Polizia locale hanno bloccato alcune strade, sono stati schierati cordoni di carabinieri per garantire l’ordine pubblico e, senza particolari tensioni, sono cominciati i controlli in una zona che, solo alcuni giorni fa, aveva visto un immigrato, poi espulso, reagire estraendo un coltello, ai controlli dei poliziotti: chi non aveva documenti o aveva comunque situazioni da chiarire è stato portato in questura, mentre la Polizia Ferroviaria per la Lombardia provvedeva a controllare l’interno della Stazione.

«Ci siamo parlati con il prefetto e il questore, credo che sulla Stazione Centrale il tema sia una continua vigilanza», ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Questo perchè, per il primo cittadino, la Centrale «è simbolica per Milano, quindi bene il controllo con le modalità giuste. Credo che questa operazione sia più tranquilla rispetto a quella dei primi di maggio. Ogni tanto è giusto intervenire e verificare ad esempio i documenti».

«Quello che abbiamo fatto fino ad oggi non è bastato, continueremo fino a quando non sarà chiaro ai delinquenti che la Stazione Centrale non è luogo per sostare», ha promesso l’ assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, mentre quello delle forze dell’ordine in Stazione centrale è stato un intervento «utile e che ovviamente non basta», per l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino:

«Dobbiamo tutti assieme, senza polemiche, lavorare con decisione e in sinergia per garantire accoglienza ai migranti, sicurezza dei luoghi della città e lotta al degrado - ha aggiunto -. In questo quadro, da alcune settimane, sono state intensificate da parte di operatori sociali, Amsa e Polizia locale svariate azioni antidegrado che proseguiranno, come continueremo senza sosta l’azione per togliere dalla strada chi vive ai margini».

Per il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni,

«bene i nuovi controlli e 'auspicò nuovi interventi dopo quello del maggio scorso. Ora - ha proseguito - mi auguro che queste verifiche di Polizia e Carabinieri, come ho chiesto nell’ultimo incontro con il prefetto di Milano, siano estese a tutte le stazioni ferroviarie della Lombardia a rischio sicurezza».