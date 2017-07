Incendio in deposito nel Milanese, fiamme domate

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - E' stato domato l'incendio divampato, la scorsa notte, all'interno di una azienda di rifiuti, la Rottami Metalli Italia che si trova nella zona ex Alfa Romeo ad Arese (Milano) e che raccoglie scarti di auto rottamate, in particolare plastica e gomma, da riciclare. Lo hanno confermato i Vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte. Stamani si sta procedendo allo smassamento delle macerie con le pale meccaniche, operazione che si dovrebbe protrarre per tutta la giornata. L'attività produce ancora fumi, ma in quantitativo ridotto rispetto all'alta colonna di fumo che si era sviluppata ieri sera che aveva creato preoccupazione ai residenti ad Arese e Lainate (Milano). Già ieri però si era esclusa la presenza di sostanze pericolose ne''aria, mentre si attendono i risultati delle analisi dell'Arpa. Attesa stamani anche la decisione di apertura del vicino grande centro commerciale.