Venezuela: 16enne ucciso a Caracas durante sciopero

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Un giovane di 16 anni è rimasto ucciso in Venezuela ieri durante una manifestazione per lo sciopero generale lanciato dall'opposizione contro il presidente Nicolas Maduro. Lo ha reso noto la procura, come riportano i media internazionali. Il giovane, che sarebbe rimasto ferito durante un corteo in una zona popolare della capitale, è la seconda vittima registrata nella prima giornata dello sciopero di 48 ore proclamato per tentare di fermare l'elezione dei membri dell'assemblea costituente, prevista per domenica prossima. Sono oltre cento i morti dall'inizio delle proteste contro Maduro, lo scorso aprile.