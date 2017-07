Comandante dei vigili spara al figlio 17enne ucidendolo e poi si toglie la vita

Il comandante della polizia municipale di Monte Argentario, Loredana Busonero, ha sparato al figlio, Francesco Visconti, di 17 anni e poi si è tolto la vita. La Busonero, 55 anni, fino a ieri ha prestato servizio in Comune. L’arma usata per uccidere il ragazzo e poi suicidarsi era quella di ordinanza. Il figlio, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, è morto poco dopo e purtroppo non è stato necessario il trasferimento in ospedale. L’omicidio-suicidio è avvenuto in via del Sole, sulla strada panoramica di Porto Santo Stefano, dove la donna abitava con il figlio, dopo che il marito, ex sindaco di Monte Argentario, è morto da qualche anno. Allo stato, i carabinieri non sanno dare una spiegazione al tragico gesto della donna.