Turchia: opposizione passa notte in Parlamento per protesta

(ANSA) - ISTANBUL, 27 LUG - Hanno trascorso la notte nel Parlamento turco per protesta contro le nuove norme sul presidenzialismo i deputati del principale partito di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, il socialdemocratico Chp. I parlamentari hanno rifiutato di abbandonare l'aula della Grande assemblea nazionale di Ankara all'una della scorsa notte, quando era prevista la chiusura del dibattito in corso su un pacchetto di 18 emendamenti al regolamento interno, 14 dei quali già approvati. "Il gruppo del Chp non lascia il Parlamento questa notte per protestare contro il tentativo di silenziare l'opposizione", ha spiegato il vicecapogruppo del partito, Ozgur Ozel.