Ucciso in strada a Torino, arrestato complice assassino

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - C'è un secondo arresto nell'ambito dell'indagine per l'omicidio di Vito Amoruso, avvenuto a Torino nell'ottobre 2015. Le manette sono scattate anche per Thomas Mura, 24enne di Mondovì, nel Cuneese. Avrebbe fornito a Daniele Uberti, il consigliere comunale di Battifollo (Cuneo) arrestato la scorsa settimana dopo oltre un anno di indagini, il fucile utilizzato per sparare alla vittima. Mura, falegname ora in carcere alle Vallette, avrebbe anche accompagnato Uberti sotto casa della vittima, dove è avvenuto il delitto, e lo avrebbe poi aiutato a fuggire a bordo della sua Fiat 500. (ANSA).