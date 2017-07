Migranti: Parigi, no a nuove regole Ue su accoglienza

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La Francia non vuole che vengano modificate le regole europee per l'accoglienza dei migranti e vuole che sia confermata la responsabilità del primo paese di accoglienza. Lo ha detto la ministra francese per gli affari europei Nathalie Loiseau, precisando che occorre "una solidarietà più ampia e meglio applicata" nell'accoglienza dei profughi.