Arriva il nuovo libro di Hillary Clinton

(ANSA) - WASHINGTON, 27 LUG - "Cosa Accadde", sara' questo il titolo del nuovo libro di Hillary Clinton in uscita il prossimo 12 settembre, che promette un resoconto diretto sulla sua "intensa personale esperienza" dell'essere la prima donna candidata presidente per uno dei partiti principali. Lo ha riferito alla Associated Press la casa editrice Simon & Schuster, sottolineando inoltre che il volume "collegherà i punti" sulle interferenze di Mosca nelle elezioni americane e sulla corsa contro un candidato non ortodosso.