Turchia: blitz anti-Isis, 26 arresti a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 27 LUG - Almeno 26 persone, tra cui 17 straniere, sono state arrestate in blitz dell'antiterrorismo turca a Istanbul contro sospetti membri dell'Isis, accusati tra l'altro di aver combattuto in Siria. Lo riporta l'agenzia statale Anadolu. Le retate, compiute in 14 indirizzi di 9 diversi quartieri della metropoli sul Bosforo, sono state effettuate con il supporto delle forze speciali.