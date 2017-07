Libia: Gentiloni, Hotspost Francia? Abbiamo nostra agenda

(ANSA) - ROMA, 27 LUG "Noi abbiamo la nostra agenda che ci impegna sul piano dell'accoglienza, sulla discussione con le Ong di una serie di regole, favorire la riconciliazione delle forze. Se poi c'è l'impegno di tutti i paesi Ue, tutte le iniziative sono benvenute ma deve essere chiaro che i passi sono questi, le misure sono queste ed i problemi di stabilizzazione non si risolvono in modo diverso". Così il premier Paolo Gentiloni alla domanda sulla decisione francese di costruire hotspot in Libia.