Travolge moto dopo lite, video riprende scena incidente

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - "Quel video è straziante. È una tragedia che si ripete. E Matteo è ancora incosciente in un letto ospedale". Gli amici che tutti i giorni si recano alle Molinette a far visita a Matteo Penna, il 29enne ferito gravemente nell'incidente in cui è morta la fidanzata Elisa Ferrero, commentano così il video dello schianto dello scorso 9 luglio. Riprese dalle telecamere di sicurezza di una ditta della zona, le immagini mostrano la rotonda di Condove, in Val di Susa, in cui il Ford Transit guidato dal 51enne Maurizio De Giulio travolge la moto dei due giovani, con i quali aveva avuto un litigio. Per una precedenza non rispettata da De Giulio, il motociclista aveva colpito lo specchietto del furgone, scatenando la 'vendetta' omicida dell'arrestato. "Non volevo uccidere. Ho solo cercato di raggiungerli per recuperare il numero di targa", ha tentato di giustificarsi l'automobilista, ora recluso nel carcere delle Vallette. Nel video, al vaglio degli inquirenti che indagano sulla vicenda, non sembra che il furgone rallenti la propria corsa e non si notano tentativi di frenata.(ANSA).