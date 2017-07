Siccità: carabinieri del Nucleo ecologico (Noe) in sede Acea

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Perquisizione dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) di Roma negli uffici di Acea Ato 2 in piazzale Ostiense per sequestrare documentazione relativa alla captazione di acqua dal bacino del lago di Bracciano. Più denunce sono state presentate alla Procura della Repubblica di Civitavecchia riguardo la criticità ambientale che sta interessando il lago di Bracciano, si legge in un comunicato del Comando provinciale dei carabinieri di Roma. La Procura ha delegato le indagini al Noe, disponendo l'esecuzione di una perquisizione nella sede dell'azienda che distribuisce acqua ed energia elettrica nella capitale.