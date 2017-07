Libia: Mdp, nostro voto non scontato, chiarezza su blocco

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Gentiloni verrà in commissione Esteri e Difesa per parlare dei dettagli della missione navale in Libia. Lo ascolteremo con attenzione ed esprimeremo le nostre preoccupazioni su uno scenario ancora molto incerto e articolato. Sembra tuttavia delinearsi una divaricazione significativa tra le posizioni di Francia e Italia. E questo è un problema perché oggi una strategia comune tra i paesi europei e un coinvolgimento attivo e serio delle istituzioni sovranazionali nel teatro libico sarebbe decisivo per la stabilizzazione dell'area. Se l'Italia decidesse di procedere a una sorta di blocco navale senza chiarire le regole di ingaggio e i tempi di questa missione, il voto di Mdp non sarebbe scontato": così in una nota il deputato di Mdp Arturo Scotto.