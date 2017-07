Libia: FdI, Macron ha le stesse nostre idee

(ANSA) - ROMA, 27 LUG -"Per anni Fratelli d'Italia ha proposto una missione europea per produrre un blocco navale al largo delle coste libiche, aprire in territorio africano i centri per stabilire chi avesse diritto ad essere rifugiato e da lì distribuirli equamente nei 27 Paese della Ue . In Italia ci hanno riso in faccia, oggi arriva Macron e fa esattamente la stessa cosa. Il che dimostra che in Italia quelli che erano i populisti avevano le soluzioni quelli che erano i responsabili al governo erano semplicemente degli incapaci". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi, parlando della Libia a margine di una conferenza stampa a Montecitorio.