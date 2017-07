Iran, test razzo per la messa in orbita di satelliti

(ANSA) - TEHERAN, 27 LUG - L'Iran ha testato con successo un razzo Simorgh capace di portare satelliti nello spazio. Lo riferisce Presstv aggiungendo che il lancio è avvenuto nel centro spaziale Imam Khomeini. Secondo il sito iraniano, il Simorgh può portare nello spazio satelliti del peso fino a 250 chili in un'orbita di 500 chilometri dalla Terra. Gli Stati Uniti hanno di recente imposto nuove sanzioni all'Iran, anche per il programma missilistico di Teheran. Il lancio ha segnato anche l'inaugurazione del nuovo Centro spaziale 'Imam Khomeini' nella città di Semnan, che sarà la base per tutte le operazioni spaziali iraniane. Il vettore 'Simorgh' (Fenice), il cui primo progetto è del 2010, misura 27 metri per un peso di 77 mila chilogrammi.