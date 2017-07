(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La Francia verificherà "se e come" creare hotspot in Libia e in Niger, in collaborazione con l'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) e con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Lo ha detto il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, parlando a Roma. Loiseau ha sottolineato che la proposta nasce dalla necessità di "evitare un disastro umanitario", perché il traffico di migranti è una forma di "tratta moderna assolutamente disumana". "Apprezzabile e condivisibile la precisazione del ministro francese per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau". E' il commento del ministro degli Esteri Angelino Alfano a proposito di quanto dichiarato da Loiseau sulla intenzione francese di creare hotspot in Libia.