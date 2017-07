Dall'1 agosto "pedaggio light" per le moto, il -30% in meno delle auto

Arriva il "pedaggio light" sulle autostrade per le due ruote: l’Associazione delle concessionarie autostradali (Aiscat) ha accolto la proposta del Ministero dei Trasporti di applicare una tariffa dedicata a moto e scooter, che sarà di un terzo inferiore a quella delle auto. Si potrà usufruire di questo sconto solo attraverso l’attivazione di un Telepass abbinato in esclusiva alla targa della (o delle) moto. La misura sarà effettiva dall'1 agosto, ma dal 15 settembre 2017 diventerà operativa con rimborsi per i motociclisti che tra l'1 agosto e il 15 settembre avranno usufruito del servizio autostradale con il Telepass. Ciò per consentire a Telepass di realizzare l’adeguamento tecnologico necessario.

«Abbiamo raggiunto un grande risultato» - dichiara il presidente di Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori), Corrado Capelli, nel sottolineare che «i molti anni di duro lavoro da parte dei costruttori, che hanno visto poi aggregarsi alla battaglia la Federazione Motociclistica Italiana e il mensile Motociclismo, con la campagna «Metà ruote, metà pedaggio», finalmente ci hanno ripagato».

Il presidente della Federazione motociclistica italiana (Fmi), Giovannni Copioli, parla di «straordinaria vittoria per il settore motociclistico».

«L'Italia è uno dei pochissimi Paesi in Europa dove il pedaggio per i motocicli, peraltro con tariffe molto alte, è equiparato a quello delle auto. Il risultato è che ad oggi qualunque moto paga, ad esempio, la stessa cifra di un Suv ben più grande in dimensioni e potenza», sottolinea Vincenzo Garofalo, parlamentare di Ap, che si è battuto per questo obiettivo anche come presidente dell’Intergruppo parlamentare "Amici delle due ruote".

«Dal primo agosto non sarà più così - aggiunge Garofalo -. La creazione di una tariffa dedicata alle due ruote, inferiore del 30 per cento rispetto a quella delle auto, favorirà la circolazione dei motocicli sulle autostrade, con vantaggi evidenti che si rifletteranno sia sull'industria nazionale, che rimane la più importante d’Europa, sia soprattutto sulla sicurezza per i motociclisti, dal momento che le autostrade sono di gran lunga le strade più sicure per questa categoria di utenti».