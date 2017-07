Nubifragio a Istanbul, allagamenti e black-out

(ANSA) - ISTANBUL, 27 LUG - Un violento nubifragio, accompagnato da una forte grandinata, si è abbattuto a Istanbul, causando numerosi disagi. Il temporale ha provocato diversi allagamenti in strade e sottopassaggi e interruzioni del traffico nell'ora di punta in molte zone della città, compreso il ponte dei Martiri del 15 luglio sul Bosforo, che collega le sponde europea e asiatica. Segnalati numerosi black-out e l'interruzione dei segnali di tv satellitari. La scorsa settimana, un altro nubifragio in piena estate aveva provocato allagamenti e caos in numerosi quartieri della metropoli. Disagi anche per il traffico aereo allo scalo Ataturk di Istanbul, dove si segnalano diversi ritardi nei voli. Chiuso per precauzione anche il tunnel stradale sottomarino Eurasia, che passa sotto il Bosforo. Bloccati anche metro e tram. Secondo le autorità, in pochi minuti sono caduti circa 50 mm di pioggia. Il nubifragio ha provocato anche numerosi danni agli edifici, colpiti dalla violenta grandinata. Diversi gli alberi sradicati.