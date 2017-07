Strage Bologna:tute blu Ogr in prima fila per 'Cantiere 2/8'

(ANSA) - BOLOGNA, 28 LUG - Lavoratori dell'Ogr in prima fila a "Cantiere 2 agosto", la maratone di "narrazione popolare" realizzata dall'Assemblea legislativa regionale E-R in collaborazione con l'Associazione delle vittime della strage alla stazione di Bologna coordinati dal regista Matteo Belli. Le maestranze e i pensionati delle storiche officine delle Fs si stringono attorno ai narratori popolari, in particolare al loro "collega" Salvatore Fais, e alla Presidente dell'Assemblea legislativa regionale Simonetta Saliera che ha fortemente voluto "Cantiere 2 agosto". A darne notizia sono le stesse Rsu delle Ogr di Bologna. Il cantiere prevede che 85 narratori racconteranno le 85 storie delle vittime della strage, lungo 12 percorsi, racconti che verranno ripetuti dodici volte, dalle 11 alle 23 del prossimo 2 agosto. Intanto E' arrivata anche una donazione artistica: Maurizio Osti, pittore di fama internazionale, ha donato alla Presidenza dell'Assemblea il "suo" manifesto del 2 agosto, realizzato per la commemorazione del '92. (ANSA).