Soldi nello shampoo all'aeroporto, sequestrati 900mila euro

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Soldi nelle fodere interne dei trolley, all'interno delle cinture o addirittura nel flacone dello shampoo. Sono gli stratagemmi quelli scoperti dalla guardia di finanza all'aeroporto di Torino. I controlli, effettuati con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, hanno consentito di individuare un'ottantina di soggetti che hanno tentato di non dichiarare valuta in contanti per oltre 900.000 euro. La stragrande maggioranza dei fermati proveniva dal continente asiatico, quelli in partenza, invece, erano diretti a Istanbul, in Turchia. Ingegnoso il metodo di occultamento dei corrieri di valuta che, nel tentativo oltrepassare i controlli, hanno immerso le banconote nei flaconi profumati di shampoo e bagno schiuma. Tutti tentativi vani, visto l'infallibile fiuto del cash dog Zeby, in servizio presso lo scalo.(ANSA).