Migranti: Ventimiglia, veglia davanti croce fatta coi remi

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 27 LUG - Una croce formata da due remi incrociati che diventano il simbolo di chi muore di speranza: davanti a questa croce si sono raccolti ieri sera in cattedrale a Ventimiglia alcune persone che hanno preso parte alla veglia di preghiera organizzata dalla Comunità di sant'Egidio di Genova e dalla diocesi, veglia durante la quale sono stati ricordati tutti i profughi morti in mare e nel viaggio verso l'Europa. L'evento ha visto la partecipazione di diversi migranti, soprattutto donne ospiti della vicina chiesa delle Gianchette e di esponenti delle associazioni umanitarie che operano sul territorio (Croce Rossa, Caritas). Nel corso della serata sono stati letti i nomi di alcuni scomparsi e sono state accese candele in ricordo delle vittime. Alla veglia, presieduta dal parroco don Luca Salomone, hanno preso parte anche don Rito Alvarez della chiesa di Sant'Antonio e padre Alexis Bassoma, originario del Togo e residente a Genova della Società Missioni Africane (Sma). (ANSA).