Agenzia di pompe funebri offre servizio di ibernazione in Russia

Anche gli italiani possono essere ibernati, tramite la KrioRus - la società russa che, unica in Europa offre l’ibernazione - grazie al servizio offerto da Filippo Polistena, titolare delle pompe funebri Mirandola.

La vicenda viene riferita da un articolo sulla «Gazzetta di Modena».

La crionica, ovvero l’ibernazione del corpo dopo il decesso - ricorda l’articolo - è un servizio relativamente costoso, che negli Stati Uniti è realtà da tempo, mentre in Europa è possibile - appunto solo - grazie alla KrioRus.

«La mia famiglia svolge questa professione da quattro generazioni - racconta Polistena alla Gazzetta di Modena - e fin da quando avevo 10 anni accompagnavo mio padre durante le riesumazioni. E quello che vedevo mi faceva riflettere. Vedere il fisico di una persona ridotto in quel modo mi dava fastidio, non potevo accettare che il corpo si riducesse in quello stato». «Crescendo ho seguito le orme di mio padre e mi sono detto: 'Se esistono il caldo e il freddo, perchè oltre alla cremazione non ci può essere l’ibernazione?'. Quindi una conservazione 'pulità del corpo, senza decomposizione. Io non sono interessato al fatto scientifico, io voglio offrire la massima forma di rispetto possibile a chi sceglie, dopo la morte, di essere ibernato. Niente cimitero, niente cremazione: il defunto riposa in una clinica». «Un domani non si sa mai. Vent'anni fa non sapevamo tante cose, basti pensare ai passi da giganti fatti dall’informatica. Ma non è compito mio dire che cosa offrirà la scienza in futuro, io mi occupo solo della cura delle persone defunte».

Così è arrivata l’offerta ai 'clientì dell’opportunità di essere ibernati: «Tenendo presente che ci deve essere l'autorizzazione della persona in questione, la soluzione ideale è raggiungere la Russia prima del decesso. Si può fare con un normalissimo aereo di linea o, nel caso il paziente sia già molto malato, con un trasporto sanitario specializzato. E poi morire in Russia ed affidarsi direttamente agli scienziati della Kriorus. Altrimenti, se il decesso avviene in Italia, la burocrazia è più complessa. Servono 4 giorni per le autorizzazioni e il costo varia dai 5 ai 7mila euro (ibernazione esclusa)». Dall’inizio dell’anno 16 persone lo hanno contattato:

«sono tre ad aver firmato il contratto, mentre altre due stanno già riposando in Russia. Io? Quando morirò vorrò essere ibernato. Senza ombra di dubbio».