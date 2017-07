C.destra: Toti, in Liguria siamo come una "falange macedone"

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Stai generali degli amministratori del centrodestra ligure al Santuario della Madonna della Guardia stamani, presieduto dal governatore ligure Giovanni Toti. Oltre duecento i partecipanti. In prima fila i neosindaci di Genova e La Spezia, Marco Bucci e Pierluigi Peracchini. "Oggi costruiamo il programma di governo per la Liguria del 2020 e oltre - ha detto Toti -. Non abbiamo più alibi, governiamo in quasi tutta la Regione, abbiamo la responsabilità di sviluppare e far crescere il nostro territorio non dimenticando la solidarietà. Lo scorso anno a Bocca di Magra (La Spezia) eravamo di meno: questo significa che è stato un anno proficuo per il centrodestra. La vera sfida comincia oggi, dobbiamo dimostrare con azioni di governo di saper mantenere le parole dette. Le nostre vittorie sono merito di tutte le persone che hanno lavorato gomito a gomito dai piccoli Comuni alla Regione - ha aggiunto -, nella nostra 'falange macedone' non c'è stato nessuno che è fuggito in avanti o indietro". Ognuno "ha tenuto il proprio passo responsabile di chi è alla sua destra e alla sua sinistra. Se si apre un buco crolla l'impianto di un esercito che ha conquistato il mondo. Per noi è stato come essere la falange macedone, ognuno ha tenuto la propria responsabilità, ha dato il proprio contributo, senza che nessuno si discostasse dall'impegno preso tutti assieme". (ANSA).