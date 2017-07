Agenzia pompe funebri offre servizio ibernazione in Russia

(ANSA) - MODENA, 28 LUG - Anche gli italiani possono essere ibernati, tramite la KrioRus - la società russa che, unica in Europa offre l'ibernazione - grazie al servizio offerto da Filippo Polistena, titolare delle pompe funebri Mirandola. La crionica, ovvero l'ibernazione del corpo dopo il decesso - ricorda l'articolo - è un servizio relativamente costoso, che negli Stati Uniti è realtà da tempo, mentre in Europa è possibile - appunto solo - grazie alla KrioRus. "Tenendo presente che ci deve essere l'autorizzazione della persona in questione - spiega Polistena -, la soluzione ideale è raggiungere la Russia prima del decesso. E poi morire in Russia ed affidarsi direttamente agli scienziati della Kriorus. Altrimenti, se il decesso avviene in Italia, la burocrazia è più complessa". Dall'inizio dell'anno 16 persone lo hanno contattato: "sono tre ad aver firmato il contratto, mentre altre due stanno già riposando in Russia". (ANSA).