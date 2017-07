Migranti: Generazione identitaria, 'C-star verso Catania'

(ANSA) - CATANIA, 28 LUG - "La C-star è ripartita con il suo comandante. Bugie e fake news delle Ong sono state smentite. Defend Europe verso Catania!". Lo scrive sul proprio profilo Facebook il movimento Generazione identitaria pubblicando anche un Twitter di #DefendEuropa: "Nulla di illegale è stato trovato a bordo. Anche le infamie hanno le gambe corte!". La nave era stata noleggiata da un simpatizzante britannico per Defend Europa, iniziativa appoggiata in Italia da 'Generazione identitaria', per "monitorare e denunciare l'attività illecita delle navi delle Ong" impegnate nel soccorso di migranti e "fermare i criminali che fanno affari con i trafficanti di uomini". La C-star era stata bloccata dalle autorità di Cipro che avevano fermato e poi rilasciati il comandante, il suo vice e altri sette componenti l'equipaggio, ipotizzando un traffico di esseri umani e documenti falsi.