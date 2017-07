Sì definitivo al decreto sui vaccini a Montecitorio

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - (ANSA) - ROMA, 28 LUG - Via libera definitivo nell'Aula della Camera al decreto legge in materia di vaccini. Il testo è stato licenziato a Montecitorio con 296 voti a favore, 92 contrari e 15 astenuti. In precedenza il governo aveva posto ed ottenuto la fiducia sul provvedimento.