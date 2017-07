Gentiloni, auspico grande consenso da Parlamento su Libia

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Mi auguro che il Parlamento possa dare il via libera con il consenso più largo" alla missione di supporto alla guardia costiera libica. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del Cdm, sottolineando che questo è un "passaggio rilevante" per la stabilizzazione del paese nordafricano, che è e resta una "priorità per l'Italia". Una stabilizzazione che, aggiunge, "è un percorso accidentato e non un'autostrada in discesa".