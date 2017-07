Resistenza: Anpi Milano, piazza intitolata comandante Pesce

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - L'amministrazione comunale di Milano ha deciso oggi di intitolare una piazza davanti alla Cascina Merlata al comandante partigiano Giovanni Pesce, Medaglia d'Oro al Valor Militare, di cui quest'anno ricorre il decimo anniversario della scomparsa. A darne notizia è l'Anpi Provinciale di Milano che accoglie la decisione con grande soddisfazione dopo l'annuncio dell'assessore alla Cultura, Filippo del Corno. Pesce dopo aver combattuto in Spagna, a soli 18 anni, nelle Brigate internazionali contro Franco, nel settembre del 1943 è tra gli organizzatori dei Gruppi di Azione Patriottica, prima a Torino, poi a Milano, fino alla Liberazione. Nel dopoguerra Pesce, dopo il matrimonio con Nori Brambilla sua inseparabile compagna, conosciuta durante la Resistenza, continua il suo impegno politico e civile come consigliere comunale del Pci a Milano per oltre dieci anni.