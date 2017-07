(ANSA) - BRUXELLES, 28 LUG - "Restiamo vigili, osserviamo il processo da vicino e guarderemo anche come la legge sarà applicata": così un portavoce della Commissione europea interpellato in merito a eventuali misure di ritorsione nei confronti degli Usa, se le nuove sanzioni verso la Russia dovessero colpire anche società europee del settore energetico. Quanto all'eventualità di un veto posto dal presidente Donald Trump "non sta a noi interferire nel processo legislativo statunitense".