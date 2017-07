(ANSA) - TEHERAN, 28 LUG - ßUna scossa di terremoto di 4,7 gradi della scala Richter ha provocato danni e feriti nella città iraniana di Nahavand, nella provincia occidentale di Hamadan. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, per ora sono stati accertati otto feriti, ma le operazioni di soccorso sono in atto. Secondo i rilevamenti del Centro sismologico dell'Istituto di Geofisica dell'Università di Teheran, il terremoto è avvenuto alle ore 5:34 locali in un'area situata a 48,42 gradi longitudine e 34,18 gradi di latitudine e alla profondità di due chilometri.