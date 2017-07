(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Nel quadro degli sforzi compiuti dal Governo Italiano per sostenere e rafforzare le capacità della Guardia Costiera Libica, il Consiglio Presidenziale del Governo di Accordo Nazionale ha richiesto al Governo Italiano un sostegno tecnico, logistico e operativo, per aiutare la Libia nella lotta al traffico di esseri umani e salvare la vita dei migranti". E' quanto dichiara il ministero degli esteri del governo di Sarraj "in una nota di chiarimento" inviata al governo italiano circa la missione anti-trafficanti in Libia.